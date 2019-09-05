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У столичному "Динамо" новим тренером незадоволені - Циганик

У столичному "Динамо" новим тренером незадоволені - Циганик

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Відомий вітчизняний журналіст Ігор Циганик в шоу "Циганик Live" заявив, що деякі гравці "Динамо" незадоволені тренувальним процесом під керівництвом нового наставника Олексія Михайличенка, передає УНН.

"Після матчу з "Зорею" у роздягальні "Динамо" була серйозна розмова. Деякі футболісти висловили претензії до тренерського штабу. Мовляв, вони не зовсім розуміють, як готуються до матчів", - зазначив він.

Зараз до футболістів, за даними Циганика, зовсім інші вимоги, ніж були при Хацкевичі. Михайличенко зовсім по-іншому будує гру, працюючи переважно над "фізикою" у "Динамо". Таким чином, на цьому етапі, футболістам потрібно переучуватися. І вони не можуть прийти до спільного бачення з головним тренером з приводу того, що повинні робити.

Наприклад, Михайличенко вимагає вихід з оборони в атаку за рахунок довгої передачі, а "це дуже об'ємна робота".

"Невідомо, чи готові футболісти функціонально виконувати те, що від них буде вимагати тренер. Наскільки я розумію, зараз серед футболістів є багато незадоволених тим, яку гру будує новий головний тренер", - зазначив спортивний журналіст.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Михайличенко не розраховує на молодих гравців "Динамо". Головний тренер "Динамо" не бачить в першій команді Миколу Шапаренка, Дениса Попова і Георгія Цітаішвілі.

Штаб киян націлений виправити поточний стан у чемпіонаті за рахунок досвідчених футболістів, уточнив Циганик в ефірі "Циганик Live":

"Мені взагалі незрозуміла доля молодих футболістів "Динамо": Попова, Шапаренка та Цітаішвілі. Наскільки мені відомо, новий головний тренер "Динамо" на них зараз не особливо розраховує. Він сказав, що часу виховувати їх у нього немає. Вони повинні набиратися практики через дубль. Тренер розраховує на футболістів, які можуть давати миттєвий результат".

Нагадаємо, 14 серпня "Динамо" звільнило Олександра Хацкевича після вильоту з Ліги чемпіонів третій сезон поспіль. Його місце зайняв Олексій Михайличенко.

Також нагадаємо, за словами президента "Динамо" Ігоря Суркіса, його брат Григорій більше ніколи не повернеться до Української асоціації футболу.

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