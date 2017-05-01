В столичной квартире на Соломенке произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в одной из столичных квартир на улице Соломенской. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города Киева, передает УНН.
Взрыв около часа ночи на улице Соломенской. На линию “102” поступило сообщение о событии. На место сразу выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции, взрывотехники и “скорая”.
Пострадавший рассказал, что спал в комнате, когда вдруг раздался взрыв. Ему оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался, поскольку получил незначительные телесные повреждения.
Полиция осмотрела место происшествия, откуда были изъяты металлические обломки и другие предметы, которые направили на проведение экспертизы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, 27 апреля в квартире многоэтажки в Днепровском районе Киева произошел взрыв.