У столичній квартирі на Солом'янці стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Поліція встановляє обставини вибуху в одній із столичних квартир на вулиці Солом'янській. Про це повідомляє відділ комунікації поліції міста Києва, передає УНН.
Вибух близько першої години ночі на вулиці Солом’янській. На лінію “102” надійшло повідомлення про подію. На місце одразу виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група територіального і головного управлінь поліції, вибухотехніки та “швидка”.
Потерпілий розповів, що спав у кімнаті, коли раптом пролунав вибух. Йому надали допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився, оскільки отримав незначні тілесні ушкодження.
Поліція оглянула місце події, звідки було вилучено металеві уламки та інші предмети, які направили на проведення експертизи.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, 27 квітня у квартирі багатоповерхівки у Дніпровському районі Києва стався вибух.