В Стокгольме взорвался автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В центре Стокгольма взорвался автобус. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на представителя пожарной службы города, передает УНН.
Сообщается, что взрыв произошел в центре Стокгольма, над которым стоят огромные шлейфы черного дыма. Аварийные службы боролись с огнем в течение 40 минут после взрыва.
Отмечается, что автобус не перевозил пассажиров. Данные о пострадавших пока не приводятся.
По данным издания, полиция перекрыла движение на дорогах, ведущих в центр города, в связи с инцидентом.
Напомним, в жилом доме в Северной Ирландии взорвалась бомба.