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В Стокгольме взорвался автобус

В Стокгольме взорвался автобус

Киев  •  УНН

 • 9447 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В центре Стокгольма взорвался автобус. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на представителя пожарной службы города, передает УНН.

Сообщается, что взрыв произошел в центре Стокгольма, над которым стоят огромные шлейфы черного дыма. Аварийные службы боролись с огнем в течение 40 минут после взрыва.

Отмечается, что автобус не перевозил пассажиров. Данные о пострадавших пока не приводятся.

По данным издания, полиция перекрыла движение на дорогах, ведущих в центр города, в связи с инцидентом.

Напомним, в жилом доме в Северной Ирландии взорвалась бомба.

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