У житловому будинку в Північній Ірландії вибухнула бомба
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У житловому будинку в Крейгавоні (Північна Ірландія) близько 0:50 (2:50 за київським часом) 7 березня вибухнула трубна бомба. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське видання Express.
Місцева поліція підтвердила, що в будинку була підірвана трубна бомба. Пошкоджено вхідні двері та коридор.
На місці події в районі Бернсайд в Крейгавоні зараз проходять слідчі дії.
Від вибуху постраждала літня мешканка будинку, якій надають медичну допомогу після шоку.
Нещодавно місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка з Крейгавону поскаржилася в поліцію на наркодилера, який підсунув їй замість кокаїну коричневий цукор.
Чи має зв'язок вибух бомби зі скаргою на торговця наркотиками, не повідомляється.
Нагадаємо, в Університет Глазго відправили посилку з саморобним вибуховим пристроєм, яка може бути пов’язаною з аналогічними пристроями, знайденими раніше в аеропортах і на вокзалі Лондона.
На вокзалі та в аеропортах Лондона пристрої були знайдені в білих конвертах розміром А4, які лежали в жовтих пакетах з написом Jiffy. На двох пакетах, як і на посилці в Глазго, були наклеєні ірландські марки. При їх виявленні ніхто не постраждав.