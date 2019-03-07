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В жилом доме в Северной Ирландии взорвалась бомба

В жилом доме в Северной Ирландии взорвалась бомба

Киев  •  УНН

 • 12852 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В жилом доме в Крейгавоне (Северная Ирландия) около 0:50 (2:50 по киевскому времени) 7 марта взорвалась трубная бомба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание Express.

Местная полиция подтвердила, что в доме была взорвана трубная бомба. Повреждена входная дверь и коридор.

На месте происшествия в районе Бернсайд в Крейгавоне сей час проходять следственные действия.

От взрыва пострадала пожилая жительница дома, которой оказывают медицинскую помощь после шока.

Недавно местные СМИ сообщали, что женщина из Крейгавона пожаловалась в полицию на наркодилера, который подсунул ей вместо кокаина коричневый сахар.

Имеет ли связь взрыв бомбы с жалобой на торговца наркотиками, не сообщается.

Напомним, в Университет Глазго отправили посылку с самодельным взрывным устройством, которое может быть связано с аналогичными устройствами, найденными ранее в аэропортах и на вокзале Лондона.

На вокзале и в аэропортах Лондона устройства были найдены в белых конвертах размером А4, которые лежали в желтых пакетах с надписью Jiffy. На двух пакетах, как и на посылке в Глазго, были наклеены ирландские марки. При их обнаружении никто не пострадал.

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