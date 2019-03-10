У Стокгольмі вибухнув автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У центрі Стокгольму вибухнув автобус. Про це повідомляє Daily Express з посиланням на представника пожежної служби міста, передає УНН.
Повідомляється, що вибух стався у центрі Стокгольма, над яким стоять величезні шлейфи чорного диму. Аварійні служби боролися з вогнем протягом 40 хвилин після вибуху.
Зазначається, що автобус не перевозив пасажирів. Дані про постраждалих поки не наводяться.
За даними видання, поліція перекрила рух на дорогах, що ведуть в центр міста, в зв'язку з інцидентом.
Нагадаємо, у житловому будинку в Північній Ірландії вибухнула бомба.