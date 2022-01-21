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15 марта, 19:03 • 107600 просмотра

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15 марта, 13:44 • 145706 просмотра

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В США журналистка продолжила прямой эфир после того, как ее сбил автомобиль

В США журналистка продолжила прямой эфир после того, как ее сбил автомобиль

Киев • УНН

 • 36708 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В США журналистку Тори Йоргей в прямом эфире сбил автомобиль. Сразу после инцидента корреспондентка продолжила репортаж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на B Entertainment.

Детали

Йоргей вела прямую трансляцию с места прорыва водопровода в городе Данбар. Во время этого ее сбила проезжавшая мимо машина.

Несмотря на это женщина продолжила вести прямой эфир.

“Меня только что сбила машина, но я в порядке. Я в порядке. Да, это прямой эфир! Вообще меня уже сбивала машина в колледже. Я так рада, что со мной все в порядке”, — прокомментировала она.

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