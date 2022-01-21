В США журналистка продолжила прямой эфир после того, как ее сбил автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В США журналистку Тори Йоргей в прямом эфире сбил автомобиль. Сразу после инцидента корреспондентка продолжила репортаж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на B Entertainment.
Детали
Йоргей вела прямую трансляцию с места прорыва водопровода в городе Данбар. Во время этого ее сбила проезжавшая мимо машина.
Несмотря на это женщина продолжила вести прямой эфир.
“Меня только что сбила машина, но я в порядке. Я в порядке. Да, это прямой эфир! Вообще меня уже сбивала машина в колледже. Я так рада, что со мной все в порядке”, — прокомментировала она.