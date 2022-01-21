У США журналістка продовжила прямий ефір після того, як її збив автомобіль

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Йоргей вела пряму трансляцію з місця прориву водопроводу в місті Данбар. Під час цього її збила машина, що проїжджала повз.

Попри це жінка продовжила вести прямий ефір.

“Мене щойно збила машина, але я гаразд. Я гаразд... Так, це прямий ефір! Взагалі мене вже збивала машина в коледжі... Я така рада, що зі мною все гаразд”, — прокоментувала вона.