В США женщина два года праздновала день рождения своего сына не в тот день
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В США мать троих детей Эмили Вондрачек два года праздновала день рождения своего сына не в тот день. Об этом она узнала случайно, информирует УНН со ссылкой на Mirror.
Детали
Женщина попала на прием к врачу, после чего пыталась его оплатить. Однако ей не удалось осуществить услуги из-за неправильно указанной даты рождения своего ребенка. Страховая компания уведомила ее об этом.
Вондрачек решила, что страховая компания перепутала информацию, но все же решила проверить свою версию.
“Я только что разговаривала со своим врачом. Он пытается получить оплату за последний визит от страховой компании. Я сообщила, что у моего сына день рождения 26 числа, а страховая компания говорит, что нет, его день рождения 25 числа”, — рассказала женщина.
После разговора со страховой компанией Вондрачек пересмотрела свою страницу в Facebook, чтобы проверить, какого числа два года назад она сообщила друзьям о рождении ребенка. Тогда она поняла, что ее сын действительно родился 25 числа.