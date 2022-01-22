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У США жінка два роки святкувала день народження свого сина не в той день

У США жінка два роки святкувала день народження свого сина не в той день

Київ • УНН

 • 35295 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У США мати трьох дітей Емілі Вондрачек два роки святкувала день народження свого сина не в той день. Про це вона дізналася випадково, інформує УНН з посиланням на Mirror.

Деталі

Жінка потрапила на прийом до лікаря, після чого намагалася його оплатити. Проте їй не вдалося здійснити послуги через неправильно зазначену дату народження своєї дитини. Страхова компанія повідомила її про це.

Вондрачек вирішила, що страхова компанія переплутала інформацію, але все ж таки вирішила перевірити свою версію.

“Я щойно розмовляла зі своїм лікарем. Він намагається отримати оплату за останній візит від страхової компанії. Я повідомила, що у мого сина день народження 26 числа, а страхова компанія каже, що ні, його день народження 25 числа”, — розповіла жінка.

Після розмови зі страховою компанією Вондрачек переглянула свою сторінку в Facebook, щоб перевірити, якого числа два роки тому вона повідомила друзям про народження дитини. Тоді вона зрозуміла, що її син справді народився 25 числа.

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