В США завтра простятся с летчиком, который погиб на учениях "Чистое небо"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Тело американского летчика Сета Неринга, который разбился в Украине во время учений "Чистое небо-2018", в субботу доставят в Соединенные Штаты. Об этом говорится на странице в Facebook военной бригады Неринга, передает УНН.
"Подполковник Сет "Джетро" Неринг вернется домой в субботу. Авиакомпания Southwest Airlines доставит его непосредственно к рампе 144-го крыла примерно в 11:30. Пройдут поминки для членов семьи, приглашенных гостей семьи, коллег-летчиков и их семей перед службой на кладбище Кловис, расположенном по адресу 305 N. Villa Ave., которая начнется в 14:00", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в 14:10 в честь Неринга в небе пролетят военные самолеты F-15 Eagle.
Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийского воздушной национальной гвардии.
Как сообщал УНН, учебно-боевой Су-27, в кабине которого были украинский пилот Иван Петренко и американский летчик Сет Неринг, разбился во время ознакомительного полета в рамках учений "Чистое небо-2018" на территории Винницкой области.
В результате падения самолета оба пилота погибли.
Напомним, 29 октября в пгт Озерное Житомирской области попрощались и похоронили украинского летчика Ивана Петренко.