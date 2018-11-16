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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106201 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112662 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149991 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144600 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136517 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 128264 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 171229 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118091 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141649 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

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В США завтра простятся с летчиком, который погиб на учениях "Чистое небо"

В США завтра простятся с летчиком, который погиб на учениях "Чистое небо"

Киев  •  УНН

 • 11276 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Тело американского летчика Сета Неринга, который разбился в Украине во время учений "Чистое небо-2018", в субботу доставят в Соединенные Штаты. Об этом говорится на странице в Facebook военной бригады Неринга, передает УНН.

"Подполковник Сет "Джетро" Неринг вернется домой в субботу. Авиакомпания Southwest Airlines доставит его непосредственно к рампе 144-го крыла примерно в 11:30. Пройдут поминки для членов семьи, приглашенных гостей семьи, коллег-летчиков и их семей перед службой на кладбище Кловис, расположенном по адресу 305 N. Villa Ave., которая начнется в 14:00", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 14:10 в честь Неринга в небе пролетят военные самолеты F-15 Eagle.

Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийского воздушной национальной гвардии.

Как сообщал УНН, учебно-боевой Су-27, в кабине которого были украинский пилот Иван Петренко и американский летчик Сет Неринг, разбился во время ознакомительного полета в рамках учений "Чистое небо-2018" на территории Винницкой области.

В результате падения самолета оба пилота погибли.

Напомним, 29 октября в пгт Озерное Житомирской области попрощались и похоронили украинского летчика Ивана Петренко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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