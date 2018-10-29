Катастрофа Су-27: на Житомирщині попрощалися з загиблим українським льотчиком
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні у смт Озерне попрощались та поховали українського льотчика Івана Петренка, який загинув 16 жовтня в результаті падіння винищувача Су-27 під Улановом, передає кореспондент УНН.
Труну із тілом льотчика в Озерне доставили літаком із Вінниці. Попрощатися з Іваном Петренком прийшли близько півтисячі людей. Після нетривалої церемонії прощання льотчика поховали на місцевому кладовищі. Від коментарів колеги загиблого та льотчики-пенсіонери, разом з якими служив Петренко, відмовилися.
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Нагадаємо, що навчально-бойовий Су-27, в кабіні якого знаходилися Іван Петренко та американський льотчик Сет Нерінг, розбився під час ознайомчого польоту у рамках навчань "Чисте небо-2018" на території Вінницької області. У результаті падіння літака обидва пілоти загинули. Сам Іван Петренко кілька років служив у Озерному на Житомирщині. Тут у нього залишились дружина та донька.