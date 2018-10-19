Матіос назвав чотири версії катастрофи винищувача Су-27

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Військова прокуратура відпрацьовує чотири версії падіння літака Су-27 під час багатонаціональних навчань “Чисте Небо — 2018” на Вінниччині. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.