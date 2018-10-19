Матіос назвав чотири версії катастрофи винищувача Су-27
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Військова прокуратура відпрацьовує чотири версії падіння літака Су-27 під час багатонаціональних навчань “Чисте Небо — 2018” на Вінниччині. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
“Наразі опрацьовуються чотири основні версії. Це людський фактор при виконанні польоту, технічна несправність літака, можлива заправка літака неякісним пальним або погодні умови, які спричинили катастрофу”, — сказав Матіос.
За словами Головного військового прокурора, літак Су-27 у липні пройшов повну модернізацію.
“З моменту проведення цього ремонту він налітав близько 20 годин. А його ресурс за всіма технічними державними експертизами був продовжений на 12 років. Літак відносно новий”, — уточнив він.
Матіос розповів, що прокуратура допитала майже всіх свідків, які могли тим чи іншим чином вплинути.
“Всі команди техніків, хто відповідальний, всі, хто супроводжував політ, отримали роздруківку всіх останніх переговорів. Зробили огляд місця події, зібрали залишки тіл, вони були розкидані майже до кілометра. Літак ішов майже штопором, носова його частина під нахилом у землю більше півтора метра”, — зазначив він.
Крім того, Головний військовий прокурор наголосив, що жодних даних про несправність літака не було.
Нагадаємо, 16 жовтня під час масштабних військових навчань “Чисте небо — 2018” зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили. Загинули український військовий льотчик полковник Іван Петренко та американський підполковник пілот Сет Нерінг.