Матіос назвав чотири версії катастрофи винищувача Су-27

ukru
Ексклюзив
15:27 • 50408 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 91365 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 133701 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 112138 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104771 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112254 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 135658 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74827 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83228 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 173599 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
76 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 120033 перегляди
Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

24 березня, 10:49 • 53080 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 103279 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 80436 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 78594 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 133706 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135661 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 173610 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514057 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 1176 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 22020 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22819 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31160 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58107 перегляди
Актуальне
Матіос назвав чотири версії катастрофи винищувача Су-27

Матіос назвав чотири версії катастрофи винищувача Су-27

Київ • УНН

 • 25209 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Військова прокуратура відпрацьовує чотири версії падіння літака Су-27 під час багатонаціональних навчань “Чисте Небо — 2018” на Вінниччині. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Наразі опрацьовуються чотири основні версії. Це людський фактор при виконанні польоту, технічна несправність літака, можлива заправка літака неякісним пальним або погодні умови, які спричинили катастрофу”, — сказав Матіос.

За словами Головного військового прокурора, літак Су-27 у липні пройшов повну модернізацію.

“З моменту проведення цього ремонту він налітав близько 20 годин. А його ресурс за всіма технічними державними експертизами був продовжений на 12 років. Літак відносно новий”, — уточнив він.

Матіос розповів, що прокуратура допитала майже всіх свідків, які могли тим чи іншим чином вплинути.

“Всі команди техніків, хто відповідальний, всі, хто супроводжував політ, отримали роздруківку всіх останніх переговорів. Зробили огляд місця події, зібрали залишки тіл, вони були розкидані майже до кілометра. Літак ішов майже штопором, носова його частина під нахилом у землю більше півтора метра”, — зазначив він.

Крім того, Головний військовий прокурор наголосив, що жодних даних про несправність літака не було.

Нагадаємо, 16 жовтня під час масштабних військових навчань “Чисте небо — 2018” зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили. Загинули український військовий льотчик полковник Іван Петренко та американський підполковник пілот Сет Нерінг.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04