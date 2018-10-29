Катастрофа Су-27: в Житомирской области простились с погибшим украинским летчиком
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 октября. УНН. Сегодня в пгт Озерное попрощались и похоронили украинского летчика Ивана Петренко, который погиб 16 октября в результате падения истребителя Су-27 под Улановом, передает корреспондент УНН.
Гроб с телом летчика в Озерное доставили самолетом из Винницы. Проститься с Иваном Петренко пришли около полутысячи человек. После непродолжительной церемонии прощания летчика похоронили на местном кладбище. От комментариев коллеги погибшего и летчики-пенсионеры, вместе с которыми служил Петренко, отказались.
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Напомним, что учебно-боевой Су-27, в кабине которого находились Иван Петренко и американский летчик Сет Неринг, разбился во время ознакомительного полета в рамках учений "Чистое небо-2018" на территории Винницкой области. В результате падения самолета оба пилота погибли. Сам Иван Петренко несколько лет служил в Озерном в Житомирской области. Здесь у него остались жена и дочь.