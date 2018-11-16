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У США завтра попрощаються з льотчиком, який загинув на навчаннях "Чисте небо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Тіло американського льотчика Сета Нерінга, який розбився в Україні під час навчань "Чисте небо-2018", у суботу доставлять у Сполучені Штати. Про це йдеться на сторінці у Facebook військової бригади Нерінга, передає УНН.

“Підполковник Сет „Джетро“ Нерінг повернеться додому в суботу. Авіакомпанія Southwest Airlines доставить його безпосередньо до рампи 144-го крила приблизно о 11:30. Пройдуть поминки для членів сім’ї, запрошених гостей сім’ї, колег-льотчиків та їхніх родин перед службою на кладовищі Кловіс, розташованому за адресою 305 N. Villa Ave., яка розпочнеться о 14:00”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що о 14:10 на честь Нерінга у небі пролетять військові літаки F-15 Eagle.

Нерінг був пілотом 194-ї бойової ескадрильї Каліфорнійської повітряної національної гвардії.

Як повідомляв УНН, навчально-бойовий Су-27, у кабіні якого були український пілот Іван Петренко та американський льотчик Сет Нерінг, розбився під час ознайомчого польоту у рамках навчань “Чисте небо-2018” на території Вінницької області.

У результаті падіння літака обидва пілоти загинули.

Нагадаємо, 29 жовтня у смт Озерне Житомирської області попрощались та поховали українського льотчика Івана Петренка.

Українські Національні Новини

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