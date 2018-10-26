В США задержали подозреваемого в деле о рассылке бомб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В США задержали первого подозреваемого в рамках расследования дела о посылках с взрывными устройствами, передает УНН со ссылкой на CNN.
Подозреваемый был задержан в штате Флорида. Подробности относительно личности задержанного официально не объявляются.
Однако, по данным издания, источники в правоохранительных органах сообщают, что задержанный - 56-летний Сезар Сайок. Ранее он имел уже связи с криминалом в Нью-Йорке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовая рассылка бомб в США: под прицелом оказались критики Трампа
Отметим, с понедельника по адресам политических противников президента США Дональда Трампа было разослано 12 посылок с взрывными устройствами.
Подозрительные пакеты, в частности, были или направлены, или адресованы: Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, двум женщинам-конгрессменам от Демократической партии, включая представителя конгресса США, демократу Дебби Вассерман-Шульц, бывшему генпрокурору времен Обамы Эрику Холдеру, губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, экс-главе ЦРУ Джону Бреннану и в офис CNN в Нью-Йорке.