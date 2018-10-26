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У США затримали підозрюваного в справі про розсилку бомб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У США затримали першого підозрюваного в рамках розслідування справи про посилки з вибуховими пристроями, передає УНН з посиланням на CNN.

Підозрюваний був затриманий в штаті Флорида. Подробиці щодо особи затриманого офіційно не оголошуються.

Однак, за даними видання, джерела в правоохоронних органах повідомляють, що затриманий - 56-річний Сезар Сайок. Раніше він мав уже зв'язки з криміналом в Нью-Йорку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масове розсилання бомб в США: під прицілом опинилися критики Трампа

Зазначимо, з понеділка за адресами політичних супротивників президента США Дональда Трампа було розіслано 12 посилок з вибуховими пристроями.

Підозрілі пакети, зокрема, були або направлені, або адресовані: Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, двом жінкам-конгресменам від Демократичної партії, включаючи представника конгресу США, демократу Деббі Вассерман-Шульцу, колишньому генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо, екс-главі ЦРУ Джону Бреннану і в офіс CNN в Нью-Йорку.

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