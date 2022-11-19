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В США основательница "Theranos" приговорена к 11 годам заключения за обман инвесторов

В США основательница "Theranos" приговорена к 11 годам заключения за обман инвесторов

Киев • УНН

 • 454639 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бывший генеральный директор "Theranos" Элизабет Холмс в пятницу была приговорена к более чем 11 годам тюрьмы за введение в заблуждение инвесторов относительно ее стартапа по тестированию крови.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Суд в Калифорнии приговорил основательницу компании Theranos Элизабет Холмс к 11 годам и 3 месяцам тюрьмы, признав ее виновной в обмане инвесторов в истории с основанным ею биотехнологическим стартапом, когда-то оценивавшимся в 9 миллиардов долларов.

В ходе судебных слушаний обвинение заявило, что Холмс неверно подавала информацию о технологиях и финансах Theranos, в том числе утверждая, что ее миниатюрный анализатор способен проводить множество тестов на основе нескольких капель крови. По словам прокуроров, компания тайно полагалась на обычные аппараты производства других компаний для проведения анализов пациентов.

Ее преступления «повредили доверие и честности», на которые опирается экономика стартапов Кремниевой долины, заявило обвинение.

Когда-то, оценивавшуюся в 9 миллиардов долларов, Theranos обещала совершить революцию в диагностике пациентов, заменив традиционные лаборатории маленькими аппаратами, которые можно было бы использовать дома, в аптеках и даже на поле боя.

В 2014 году журнал Forbes назвал Холмс самой молодой женщиной-миллиардером, которая добилась успеха собственными силами. Тогда ей было 30 лет, а ее доля в Theranos стоила 4,5 миллиарда долларов.

Компания потерпела крах после нескольких статей в газете Wall Street Journal в 2015 году, которые поставили под сомнение ее технологию.

В ходе судебного процесса прокуроры утверждали, что Холмс врала инвесторам о технологиях и финансах компании, вместо того, чтобы разрешить компании обанкротиться.

Картина, яка змальовує засідання суду, оскільки в США заборонена зйомка в суді

Картина, изображающая заседание суда, поскольку в США запрещена съемка в суде

Источник: Reuters

Холмс настаивала, что тогда она сочла свои заявления точными.

Она может обжаловать решение суда и вынесенный ему приговор в федеральном апелляционном суде.

Напомним

Министерство иностранных дел России в четверг назвало "скандальным" решение голландских судей, согласно которому двое россиян и гражданин Украины были заочно приговорены к пожизненному заключению за авиакатастрофу 2014 года.

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