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У США засновницю "Theranos" засудили до 11 років ув'язнення за обман інвесторів

У США засновницю "Theranos" засудили до 11 років ув'язнення за обман інвесторів

Київ • УНН

 • 454649 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Колишню генеральну директорку "Theranos" Елізабет Холмс у п’ятницю засудили до більш ніж 11 років ув’язнення за введення в оману інвесторів щодо її стартапу з тестування крові.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Суд у Каліфорнії засудив засновницю компанії Theranos Елізабет Холмс до 11 років і 3 місяців в'язниці, визнавши її винною в обмані інвесторів в історії з заснованим нею біотехнологічним стартапом, який колись оцінювався у 9 мільярдів доларів.

У ході судових слухань звинувачення заявило, що Холмс невірно подавала інформацію про технології та фінанси Theranos, у тому числі стверджуючи, що її мініатюрний аналізатор здатний проводити безліч тестів на основі кількох крапель крові. За словами прокурорів, компанія потай покладалася на звичайні апарати виробництва інших компаній для проведення аналізів пацієнтів.

Її злочини «пошкодили довіру та чесності», на які спирається економіка стартапів Кремнієвої долини, заявило звинувачення.

Колись, що оцінювалася в 9 мільярдів доларів, Theranos обіцяла зробити революцію в діагностиці пацієнтів, замінивши традиційні лабораторії маленькими апаратами, які можна було б використовувати вдома, в аптеках і навіть на полі бою.

У 2014 році журнал Forbes назвав Холмс наймолодшою ​​жінкою-мільярдером, яка досягла успіху власними силами. Тоді їй було 30 років, а її частка у Theranos коштувала 4,5 мільярда доларів.

Компанія зазнала краху після кількох статей у газеті Wall Street Journal у 2015 році, які поставили під сумнів її технологію.

У ході судового процесу прокурори стверджували, що Холмс брехала інвесторам про технології та фінанси компанії, замість того, щоб дозволити компанії збанкрутувати.

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Джерело: Reuters

Холмс наполягала, що тоді вона вважала свої заяви точними.

Вона може оскаржити рішення суду та винесений їй вирок у федеральному апеляційному суді.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ росії в четвер назвало "скандальним" рішення голландських суддів, згідно з яким двох росіян та громадянина України було заочно засуджено до довічного ув'язнення за авіакатастрофу 2014 року.

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