В США заработала программа страхования фермеров от вспышек АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Американская страховая компания James Allen Insurance ввела новую программу поддержки агропроизводителей, предоставив возможность фермерам страховать свинохозяйства от АЧС. Об этом сообщает National Hog Farmer, передает УНН.
Сообщается, что АЧС пока не добралась до Америки. Но страховая компания решила "сыграть на опережение", предоставив местным фермерам возможность застраховать свинохозяйства уже сегодня.
Полис включен в общий страховой пакет, который защищает агрохозяйства от различного рода заболеваний животных. Также полис можно приобрести отдельно.
Издание не упоминает стоимость полиса. Отмечается лишь то, что он продается "по разумной цене".
Напомним, МинАПК может ввести практику страхования фермеров от АЧС в Украине.
По словам народного депутата Сергея Тригубенко, отечественные страховые компании готовы рассмотреть возможность страхования от АЧС украинских фермеров, однако для этого следует провести большую работу с аграриями и выработать рабочую формулу страховых взносов.