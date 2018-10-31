У США запрацювала програма страхування фермерів від спалахів АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Американська страхова компанія James Allen Insurance ввела нову програму підтримки агровиробників, надавши можливість фермерам страхувати свиногосподарства від АЧС. Про це повідомляє National Hog Farmer, передає УНН.
Повідомляється, що АЧС поки не дісталася до Америки. Але страхова компанія вирішила “зіграти на випередження”, надавши місцевим фермерам можливість застрахувати свиногосподарства вже сьогодні.
Поліс включений у загальний страховий пакет, який захищає агрогосподарства від різного роду захворювань тварин. Також поліс можна придбати окремо.
Видання не згадує вартість поліса. Зазначається лише те, що він продається “за розумною ціною”.
Нагадаємо, МінАПК може ввести практику страхування фермерів від АЧС в Україні.
За словами народного депутата Сергія Тригубенка, вітчизняні страхові компанії готові розглянути можливість страхування від АЧС українських фермерів, однак для цього слід провести велику роботу з аграріями та виробити робочу формулу страхових внесків.