В США поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым - Волкер

"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым. В тот момент, когда они это делали, никто в это не верил, а потому так медленно реагировали. Лишь после того, как Россия провела в Крыму фальшивый референдум (так называемый референдум о статусе Крыма 2014 года, не признанный Украиной и международным сообществом - ред.), а затем и аннексировала его, мы начали применять санкции", - сказал Волкер.

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По его словам, мир должен был намного громче об этом говорить, должен был больше делать на этом акцент.

"Надо предоставлять Украине больше помощи. А санкции надо было наложить еще до голосования (имеется в виду упомянутый "референдум" - ред.). ... Именно поэтому я считаю, что мы слишком медленно реагировали. Мы ничего не делали, пока не стало слишком поздно", - рассказал Волкер.

Напомним, президент Швейцарии заверила, что в Берне не признают аннексии Крыма.