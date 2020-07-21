Президент Швейцарії запевнила, що у Берні не визнають анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга зазначила, що анексії Криму Швейцарія не визнає та вважає за необхідне негайно відправити туди представників міжнародних організацій з прав людини. Про це стало відомо під час переговорів Президента України Володимира Зеленського з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в Києві, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.
Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів багато уваги було приділено питанню миру на Донбасі.
"Про ті кроки (говорили – ред.), які Україна спільно з партнерами робить для його настання (миру на Донбасі - ред.). Дякую Швейцарії за чітку та послідовну підтримку нашого державного суверенітету та збереження обмежувальних заходів щодо Російської Федерації до моменту відновлення територіальної цілісності України", – наголосив Президент України.
Зі свого боку Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга наголосила на необхідності поглиблення співпраці між двома країнами.
"Україна вже понад 20 років є однією з основних країн у міжнародній співпраці Швейцарії… Зараз настав час, щоб розвивати наші відносини. Ми маємо використовувати все, чого ми досягли, щоб розвивати наш потенціал у економічному, політичному, науковому та культурному плані", – зауважила вона.
Симонетта Соммаруга також відзначила внесок Швейцарії у мирне врегулювання ситуації на Донбасі та привітала останні звільнення утримуваних осіб.
"Анексії Криму Швейцарія не визнає. Швейцарія вважає, що ООН та ОБСЄ мають негайно відправити туди представників міжнародних організацій з прав людини", – додала президент Швейцарської Конфедерації.
Нагадаємо, у межах державного візиту президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги в Україну було підписано низку українсько-швейцарських двосторонніх документів.