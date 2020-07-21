Президент Швейцарії запевнила, що у Берні не визнають анексії Криму

КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга зазначила, що анексії Криму Швейцарія не визнає та вважає за необхідне негайно відправити туди представників міжнародних організацій з прав людини. Про це стало відомо під час переговорів Президента України Володимира Зеленського з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в Києві, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.