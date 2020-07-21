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Україна та Швейцарія підписали низку двосторонніх документів

Україна та Швейцарія підписали низку двосторонніх документів

Київ • УНН

 • 12290 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У межах державного візиту президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги в Україну було підписано низку українсько-швейцарських двосторонніх документів, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

Так, Президент України Володимир Зеленський та Президент Швейцарії підписали Меморандум про партнерство між Україною та Швейцарською Конфедерацією стосовно виконання Швейцарської програми співробітництва на 2020-2023 роки в Україні.

Йдеться про взаємодію з питань імплементації проектів технічної та гуманітарної допомоги по лінії Швейцарської програми співробітництва з Україною на три роки.

Президенти двох держав також поставили підписи під Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та Швейцарською Конфедерацією щодо підготовки та змісту Конференції щодо реформ в Україні 2022 року.

Документ визначає основні напрямки та часові межі підготовки до проведення V Конференції щодо реформ в Україні у Швейцарській Конфедерації.

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Крім того, у присутності президентів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, голова Державної міграційної служби Максим Соколюк і Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд підписали Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб від 7 червня 2017 року.

Його укладення започаткує застосування Угоди між Україною та Швейцарією про реадмісію осіб від 7 червня 2017 року.

У Зеленського зазначили, що з початком застосування Угоди про реадмісію осіб також розпочнеться імплементація положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про спрощення оформлення віз від 7 червня 2017 року, яка регламентує умови та порядок спрощеного оформлення для громадян України віз, зокрема багаторазових, розширює категорії громадян нашої держави, які користуються візовими спрощеннями, а також обумовлює скасування візових зборів за оформлення віз для певних категорій громадян України.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора та Національним антикорупційним бюро України – з однієї сторони та Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва – з другої сторони стосовно впровадження проекту "Повернення активів та доброчесність державного сектору в Україні" (фаза 1) підписали Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулась урочиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги.

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