Україна та Швейцарія підписали низку двосторонніх документів

Так, Президент України Володимир Зеленський та Президент Швейцарії підписали Меморандум про партнерство між Україною та Швейцарською Конфедерацією стосовно виконання Швейцарської програми співробітництва на 2020-2023 роки в Україні.

Йдеться про взаємодію з питань імплементації проектів технічної та гуманітарної допомоги по лінії Швейцарської програми співробітництва з Україною на три роки.

Президенти двох держав також поставили підписи під Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та Швейцарською Конфедерацією щодо підготовки та змісту Конференції щодо реформ в Україні 2022 року.

Документ визначає основні напрямки та часові межі підготовки до проведення V Конференції щодо реформ в Україні у Швейцарській Конфедерації.

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Крім того, у присутності президентів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, голова Державної міграційної служби Максим Соколюк і Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд підписали Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб від 7 червня 2017 року.

Його укладення започаткує застосування Угоди між Україною та Швейцарією про реадмісію осіб від 7 червня 2017 року.

У Зеленського зазначили, що з початком застосування Угоди про реадмісію осіб також розпочнеться імплементація положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про спрощення оформлення віз від 7 червня 2017 року, яка регламентує умови та порядок спрощеного оформлення для громадян України віз, зокрема багаторазових, розширює категорії громадян нашої держави, які користуються візовими спрощеннями, а також обумовлює скасування візових зборів за оформлення віз для певних категорій громадян України.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора та Національним антикорупційним бюро України – з однієї сторони та Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва – з другої сторони стосовно впровадження проекту "Повернення активів та доброчесність державного сектору в Україні" (фаза 1) підписали Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулась урочиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги.