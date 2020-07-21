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Украина и Швейцария подписали ряд двусторонних документов

Украина и Швейцария подписали ряд двусторонних документов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. В рамках государственного визита президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги в Украину был подписан ряд украинско-швейцарских двусторонних документов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

Так, Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Швейцарии подписали Меморандум о партнерстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией относительно выполнения Швейцарской программы сотрудничества на 2020-2023 годы в Украине.

Речь идет о взаимодействии по вопросам имплементации проектов технической и гуманитарной помощи по линии Швейцарской программы сотрудничества с Украиной на три года.

Президенты двух стран также поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Швейцарской Конфедерацией по подготовке и содержанию Конференции по реформам в Украине 2022 года.

Документ определяет основные направления и временные рамки подготовки к проведению V Конференции по реформам в Украине в Швейцарской Конфедерации.

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Кроме того, в присутствии президентов глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и Посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд подписали Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Швейцарской Конфедерацией относительно реадмиссии от 7 июня 2017 года.

Его заключение начнет применение Соглашения между Украиной и Швейцарией относительно реадмиссии от 7 июня 2017 года.

У Зеленского отметили, что с началом применения Соглашения о реадмиссии также начнется имплементация положений соглашения между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом об упрощении оформления виз от 7 июня 2017 года, регламентирующее условия и порядок упрощенного оформления для граждан Украины виз, в частности многократных, что расширяет категории граждан нашего государства, которые пользуются визовыми упрощениями, а также обусловливает отмену визовых сборов за оформление виз для определенных категорий граждан Украины.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Офисом Генерального прокурора и Национальным антикоррупционным бюро Украины - с одной стороны и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству - с другой стороны по внедрению проекта "Возвращение активов и добродеятельность государственного сектора в Украине" (фаза 1) подписали Генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и Посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд.

Напомним, сегодня в Киеве состоялась торжественная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги.

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