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Зеленський у четвер вирушить на Донбас із президентом Швейцарії

Зеленський у четвер вирушить на Донбас із президентом Швейцарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У четвер президенти України та Швейцарії спільно відвідають Донбас. Про це сказав Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою, передає кореспондент УНН.

"Післязавтра ми з мадам президентом спільно відвідаємо Донбас та наших громадян у прифронтовій зоні. Для мене дуже цінно і важливо, коли світові лідери, які приїздять до України, разом зі мною вирушають на Схід і бачать на власні очі, скільки лиха принесла Україні війна. Пані президент підкреслила, що уряд Швейцарії готовий активно допомагати українцям Донбасу, зокрема - у забезпеченні питною водою через модернізацію інфраструктурних проектів", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що сьогодні Швейцарія є єдиною державою, яка надає гуманітарну допомогу українцям, постраждалим внаслідок війни на Донбасі по обидва боки лінії розмежування.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулась урочиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги.

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