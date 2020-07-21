Зеленський у четвер вирушить на Донбас із президентом Швейцарії

"Післязавтра ми з мадам президентом спільно відвідаємо Донбас та наших громадян у прифронтовій зоні. Для мене дуже цінно і важливо, коли світові лідери, які приїздять до України, разом зі мною вирушають на Схід і бачать на власні очі, скільки лиха принесла Україні війна. Пані президент підкреслила, що уряд Швейцарії готовий активно допомагати українцям Донбасу, зокрема - у забезпеченні питною водою через модернізацію інфраструктурних проектів", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що сьогодні Швейцарія є єдиною державою, яка надає гуманітарну допомогу українцям, постраждалим внаслідок війни на Донбасі по обидва боки лінії розмежування.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулась урочиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги.