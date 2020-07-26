У США запізно усвідомили, що Росія справді має намір захопити Крим – Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У США запізно усвідомили, що Росія справді має намір захопити Крим. Санкції на РФ треба було накласти ще до голосування так званого референдуму про статус Криму 2014 року. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019) Курт Волкер в інтерв'ю Крим.Реалії, передає УНН.
“Ми запізно усвідомили, що Росія справді має намір захопити Крим. У той момент, коли вони це робили, ніхто в це не вірив, а тому так повільно реагували. Лише після того, як Росія провела в Криму фальшивий референдум (так званий референдум про статус Криму 2014 року, не визнаний Україною і міжнародною спільнотою — ред.), а потім і анексувала його, ми почали застосовувати санкції”, — сказав Волкер.
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За його словами, світ повинен був набагато голосніше про це говорити, повинен був більше на цьому наголошувати.
“Треба було надавати Україні більше допомоги. А санкції треба було накласти ще до голосування (мається на увазі згаданий „референдум“ — ред.). ...Саме тому я вважаю, що ми занадто повільно реагували. Ми нічого не робили, поки не стало надто пізно”, — розповів Волкер.
Нагадаємо, президент Швейцарії запевнила, що у Берні не визнають анексії Криму.