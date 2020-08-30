В США погиб человек во время столкновений протестующих BLM и сторонников Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Один человек погиб от пулевого ранения вечером в субботу в Портленде, штат Орегон, во время столкновений сторонников президента Дональда Трампа и протестующих Black Lives Matter на улицах, передает УНН со ссылкой на AP.
Агентство со ссылкой на слова своего журналиста сообщает, что вечером на месте столкновений прозвучало три выстрела, а полицейские окружили тело жертвы - белого мужчину, на котором был головной убор с символом Patriot Prayer, правой группы, члены которой в прошлом часто вступали в столкновения с протестующими в Портленде.
"Офицеры полиции Портленда слышали звуки выстрелов в районе Юго-Восточной 3-й авеню и Юго-Западной Олдер-стрит. Они отреагировали и обнаружили жертву с огнестрельным ранением в грудь. Медики отреагировали и определили, что жертва умерла", - сообщили в свою очередь о происшествии в полицейском управлении Портленда.
Также сообщается, что протестующие накануне подожгли здание Ассоциации полиции Портленда.
Как сообщал УНН, протестующие против расизма жители Монреаля свалили с постамента памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду (1815-1891).