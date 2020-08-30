У США загинула людина під час зіткнень протестуючих BLM і прихильників Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Одна людина загинула від кульового поранення ввечері в суботу в Портленді, штат Орегон, під час зіткнень прихильників президента Дональда Трампа і протестуючих Black Lives Matter на вулицях, передає УНН з посиланням на AP.
Агенство з посиланням на слова свого журналіста повідомляє, що ввечері на місці зіткнень прозвучало три постріли, а поліцейські оточили тіло жертви - білого чоловіка, на якому був головний убір з символом Patriot Prayer, правої групи, члени якої в минулому часто вступали в сутички з протестуючими в Портленді.
"Офіцери поліції Портленда чули звуки пострілів в районі Південно-Східної 3-ї авеню і Південно-західної Олдер-стріт. Вони відреагували і виявили жертву з вогнепальним пораненням в груди. Медики відреагували і визначили, що жертва померла", - повідомили в свою чергу про подію в поліцейському управлінні Портленда.
Також повідомляється, що учасники протесту напередодні підпалили будівлю Асоціації поліції Портленда.
Як повідомляв УНН, протестуючі проти расизму жителі Монреаля звалили з постаменту пам'ятник першому прем'єр-міністру Канади Джону Макдональду (1815-1891).