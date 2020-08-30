В Монреале протестующие против расизма свалили памятник первому премьер-министру Канады

Инцидент произошел после завершения акции против расизма, во время которой активисты также требовали прекратить финансирование полиции. Некоторые участники акции пришли в один из парков, где был установлен монумент. Протестующие привязали к нему веревку и свалили с постамента. При падении у статуи отвалилась голова.

Мэр Монреаля Валери Плант выразила “сожаление в связи с этим актом вандализма, который произошел” и заявила, что полиция начнет расследование.

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Ранее в Канаде несколько раз оскверняли памятники, в том числе и в Монреале, премьер-министру Джону Макдональд, который, по мнению протестующих, является “архитектором геноцида коренного населения Канады”.

Statue taken down today in so-called #Montreal #BlackLivesMatter #DefundPolice #manifencours #decolonize Kanada pic.twitter.com/0TYGayWUiK