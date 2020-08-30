У Монреалі протестувальники проти расизму звалили пам'ятник першому прем'єр-міністру Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Протестуючі проти расизму жителі Монреаля звалили з постаменту пам’ятник першому прем’єр-міністру Канади Джону Макдональду (1815-1891). Про це в суботу повідомив телеканал СBC, передає УНН.
Інцидент стався після завершення акції проти расизму, під час якої активісти також вимагали припинити фінансування поліції. Деякі учасники акції прийшли в один з парків, де був встановлений монумент. Протестуючі прив’язали до нього мотузку і звалили з постаменту. При падінні у статуї відвалилася голова.
Мер Монреаля Валері Плант висловила “співчуття у зв’язку з цим актом вандалізму, що стався” і заявила, що поліція почне розслідування.
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Раніше в Канаді кілька разів паплюжили пам’ятники, в тому числі і в Монреалі, прем’єр-міністру Джону Макдональд, який, на думку протестувальників, є “архітектором геноциду корінного населення Канади”.
Statue taken down today in so-called #Montreal #BlackLivesMatter #DefundPolice #manifencours #decolonize Kanada pic.twitter.com/0TYGayWUiK— Nore (@noreornot) August 29, 2020