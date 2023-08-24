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В США считают, что самолет пригожина вероятно сбила ракета, выпущенная с территории рф - Reuters

В США считают, что самолет пригожина вероятно сбила ракета, выпущенная с территории рф - Reuters

Киев • УНН

 • 848068 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Соединенные Штаты считают, что самолет, на борту которого находился лидер наемников “Вагнер” евгений пригожин, вероятно сбила ракета класса “земля-воздух”, которая была запущена с территории россии. Об этом Reuters сообщили двое американских чиновников, пишет УНН.

Детали

Официальные лица США рассказали о своем видении падения самолета пригожина на условиях приватности, из-за деликатности вопроса. В то же время они подчеркнули, что это предварительная информация, и она тщательно проверяется.

Напомним

В росавиации подтвердили, что пригожин, его правая рука дмитрий уткин и восемь других людей, которые находились на частном самолете, разбились в среду к северу от москвы. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

О смерти пригожина сообщили президенту США Джо Байдену. В Белом доме заявили, что они не удивлены смертью пригожина.

Одной из версий, почему потерпел крушение самолет главаря пвк "вагнер" пригожина, могло быть работа российской ПВО.

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