В США считают, что самолет пригожина вероятно сбила ракета, выпущенная с территории рф - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Соединенные Штаты считают, что самолет, на борту которого находился лидер наемников “Вагнер” евгений пригожин, вероятно сбила ракета класса “земля-воздух”, которая была запущена с территории россии. Об этом Reuters сообщили двое американских чиновников, пишет УНН.
Детали
Официальные лица США рассказали о своем видении падения самолета пригожина на условиях приватности, из-за деликатности вопроса. В то же время они подчеркнули, что это предварительная информация, и она тщательно проверяется.
Напомним
В росавиации подтвердили, что пригожин, его правая рука дмитрий уткин и восемь других людей, которые находились на частном самолете, разбились в среду к северу от москвы. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
О смерти пригожина сообщили президенту США Джо Байдену. В Белом доме заявили, что они не удивлены смертью пригожина.
Одной из версий, почему потерпел крушение самолет главаря пвк "вагнер" пригожина, могло быть работа российской ПВО.