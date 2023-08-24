У США вважають, що літак пригожина ймовірно збила ракета, випущена з території рф - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сполучені Штати вважають, що літак, на борту якого перебував лідер найманців “вагнер” євген пригожин, ймовірно збила ракета класу “земля-повітря”, що була запущена з території росії. Про це Reuters повідомили двоє американських чиновників, пише УНН.
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Офіційні особи США розповіли про своє бачення падіння літака пригожина на умовах приватності, через делікатність питання. Водночас вони підкреслили, що ця попередня інформація, і вона ретельно перевіряється.
Нагадаємо
У росавіації підтвердили, що пригожин, його права рука дмитро уткін і вісім інших людей, які перебували на приватному літаку, розбились в середу на північ від москви. Ніхто із пасажирів та членів екіпажу не вижив.
Про смерть пригожина повідомили президента США Джо Байдена. У Білому домі заявили, що вони не здивовані смертю пригожина.
Однією з версій, чому зазнав авіатрощі літак ватажка пвк "вагнер" пригожина, могло бути робота російської ППО.