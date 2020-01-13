В США в результате ураганов погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На юге США в результате сильных торнадо погибли 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Среди погибших - двое человек в штате Луизиана. В Техасе пожарный и полицейский были сбиты автомобилем, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще три человека погибли в Алабаме.
Более 200 000 человек в нескольких штатах в воскресенье утром оставались без электроэнергии. В стране отменены или задержаны сотни авиарейсов.
Ураганы могут коснуться также востока и севера страны.
Напомним, ранее в результате шторма в США погибли восемь человек.