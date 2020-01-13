У США в результаті ураганів загинули 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На півдні США в результаті сильних торнадо загинули 11 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Серед загиблих - двоє чоловік у штаті Луїзіана. У Техасі пожежний і поліцейський були збиті автомобілем, який через ожеледицю з'їхав з дороги. Ще троє людей загинули в Алабамі.
Понад 200 тисяч осіб у кількох штатах в неділю вранці залишалися без електроенергії. У країні скасовані або затримані сотні авіарейсів.
Урагани можуть торкнутися також сходу і півночі країни.
Нагадаємо, раніше внаслідок шторму у США загинули вісім осіб.