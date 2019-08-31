В США уже третий штат ввел режим ЧС из-за урагана "Дориан"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Режим чрезвычайной ситуации введен в субботу в штате Южная Каролина в связи с приближением урагана "Дориан". Об этом говорится на сайте губернатора Южной Каролины Генри Макмастера, сообщает УНН.
Режим ЧС был ранее введен в штатах Флорида и Джорджия.
"Ввиду силы и непредсказуемости урагана мы должны готовиться ко всем возможным сценариям. Ресурсы штата мобилизованы, штаб Южной Каролины теперь работает круглосуточно с целью быть готовым в случае возникновения такой необходимости", - отметил губернатор.
По его оценке, ливни, ветер и спорадические подтопления, которые несет с собой "Дориан", "представляют собой значительную угрозу для штата Южная Каролина".
Макмастер поставил задачу "защитить и сохранить частную собственность, важнейшие объекты инфраструктуры и благосостояние народа". Данное распоряжение вступило в силу 31 августа.
Напомним, ураган "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных.