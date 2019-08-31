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У США уже третій штат ввів режим НС через ураган "Доріан"

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Режим надзвичайної ситуації введено в суботу в штаті Південна Кароліна в зв'язку з наближенням урагану "Доріан". Про це йдеться на сайті губернатора Південної Кароліни Генрі Макмастера, повідомляє УНН.

Режим НС було раніше введено в штатах Флорида і Джорджія.

"Зважаючи на силу і непередбачуваності урагану ми повинні готуватися до всіх можливих сценаріїв. Ресурси штату мобілізовані, штаб Південної Кароліни тепер працює цілодобово з метою бути готовим у разі виникнення такої необхідності", - зазначив губернатор.

За його оцінкою, зливи, вітер і спорадичні підтоплення, які несе з собою "Доріан", "представляють собою значну загрозу для штату Південна Кароліна".

Макмастер поставив завдання "захистити і зберегти приватну власність, найважливіші об'єкти інфраструктури і добробут народу". Дане розпорядження вступило в силу 31 серпня.

Нагадаємо, ураган “Доріан” посилився до четвертого ступеня з п’яти можливих.

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