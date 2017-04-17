В США разыскивают мужчину, который транслировал убийство в Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В США в Кливленде полиция разыскивает подозреваемого, который застрелил мужчину и транслировал убийство в социальной сети Facebook, передает УНН со ссылкой на Fox 8.
Полиция идентифицировала подозреваемого мужчину по имени Стивен Стивенс. Убийство произошло в воскресенье, 16 апреля, днем.
По информации правоохранителей, мужчина транслировал смертельную стрельбу в прямом эфире на своей странице в соцсетях и заявлял, что сделал и другие убийства. Эти заявления также проверяются.
Отмечается, что подозреваемый вооружен и опасен, помощь в расследовании предоставляет местное управление ФБР.