У США розшукують чоловіка, який транслював вбивство в Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У США в Клівленді поліція розшукує підозрюваного, який застрелив чоловіка і транслював вбивство в соціальній мережі Facebook, передає УНН з посиланням на Fox 8.
Поліція ідентифікувала підозрюваного як чоловіка на ім’я Стівен Стівенс. Вбивство сталося в неділю, 16 квітня, днем.
За інформацією правоохоронців, чоловік транслював смертельну стрілянину в прямому ефірі на своїй сторінці в соцмережах і заявляв, що зробив і інші вбивства. Ці заяви також перевіряються.
Відзначається, що підозрюваний озброєний і небезпечний, допомога в розслідуванні надає місцеве управління ФБР.