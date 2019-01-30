В США разбился вертолет медиков, трое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Во вторник, 29 января, в США на территории штата Огайо разбился служебный вертолет скорой медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АВС.
По данным издания на борту вертолета находились три человека, все погибли.
Добавляется, что вертолет Survival Flight Inc. направлялся, чтобы забрать пациента из больницы в Помери, штат Огайо.
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"Мы явно опустошены", - сказал Энди Артурс, вице-президент медицинской службы скорой помощи - "Нашей первой заботой являются члены экипажа и их семьи".
Причина аварии пока не ясна.
Как сообщал УНН, четыре человека погибли в результате аварии вертолета в Улан-Удэ, что в России.