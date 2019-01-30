У США розбився вертоліт медичної служби, троє загиблих

За даними видання на борту гвинтокрила перебували троє осіб, всі загинули.

Додається, що вертоліт Survival Flight Inc. прямував, щоб забрати пацієнта з лікарні в Помері, штат Огайо.

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“Ми явно спустошені”, — сказав Енді Артурс, віце-президент медичної служби швидкої допомоги — “Нашою першою турботою є члени екіпажу і їх сім’ї”.

Причина аварії наразі не зрозуміла.

Як повідомляв УНН, чотири людини загинуло в результаті аварії гелікоптера в Улан-Уде, що в Росії.