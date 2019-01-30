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У США розбився вертоліт медичної служби, троє загиблих

У США розбився вертоліт медичної служби, троє загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У вівторок, 29 січня, у США на території штату Огайо розбився службовий вертоліт швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на АВС. 

За даними видання на борту гвинтокрила перебували троє осіб, всі загинули.

Додається, що вертоліт Survival Flight Inc. прямував, щоб забрати пацієнта з лікарні в Помері, штат Огайо.

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“Ми явно спустошені”, — сказав Енді Артурс, віце-президент медичної служби швидкої допомоги — “Нашою першою турботою є члени екіпажу і їх сім’ї”.

Причина аварії наразі не зрозуміла.

Як повідомляв УНН, чотири людини загинуло в результаті аварії гелікоптера в Улан-Уде, що в Росії.

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