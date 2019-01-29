У ДБР розповіли подробиці розслідування трагедії СУ-27 на Житомирщині

"Розслідування кримінального провадження за фактом аварії СУ-27 здійснює центральний апарат", - сказав він.

В цьому провадженні проведено великий обсяг слідчих дій: біля 100 допитів, біля 20 оглядів предметів та документів, а також біля 5 оглядів місця події, зазначив Труба.

За його словами, на даний час у цьому провадженні тривають експертизи, слідчим шляхом перевіряються висунуті версії трагедії.

"Всього у цьому провадженні було висунуто і опрацьовується 5 версій: перша - це технічні несправності літака, друга - порушення правил організації і керування відповідальними особами польотів, третя - складні погодні умови, четверта - порушення правил польотів, вчинене екіпажем, і п’яте - це терористичний акт", - повідомив керівник Бюро.

За словами глави ДБР, наразі відпрацьовуються всі версії.

"Після проведення експертиз ми зможемо дати відповідь на основне питання - якою була причина аварії", - додав він.



Нагадаємо, 15 грудня у Житомирській області при заході на посадку на військовий аеродром "Озерне" розбився винищувач Су-27. На борту був один пілот, він загинув. За розслідування падіння винищувача взялося Державне бюро розслідувань. Процесуальне керівництво у справі веде Головна військова прокуратура.

У пілота, який загинув через падіння, залишилися дружина та донька. Він брав участь в АТО у 2014 році.