У ДБР розповіли подробиці розслідування трагедії СУ-27 на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У кримінальному провадженні щодо падіння на Житомирщині літака СУ-27 у листопаді минулого року було висунуто і опрацьовується 5 версій. Про це під час брифінгу в Києві заявив Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Розслідування кримінального провадження за фактом аварії СУ-27 здійснює центральний апарат", - сказав він.
В цьому провадженні проведено великий обсяг слідчих дій: біля 100 допитів, біля 20 оглядів предметів та документів, а також біля 5 оглядів місця події, зазначив Труба.
За його словами, на даний час у цьому провадженні тривають експертизи, слідчим шляхом перевіряються висунуті версії трагедії.
"Всього у цьому провадженні було висунуто і опрацьовується 5 версій: перша - це технічні несправності літака, друга - порушення правил організації і керування відповідальними особами польотів, третя - складні погодні умови, четверта - порушення правил польотів, вчинене екіпажем, і п’яте - це терористичний акт", - повідомив керівник Бюро.
За словами глави ДБР, наразі відпрацьовуються всі версії.
"Після проведення експертиз ми зможемо дати відповідь на основне питання - якою була причина аварії", - додав він.
Нагадаємо, 15 грудня у Житомирській області при заході на посадку на військовий аеродром "Озерне" розбився винищувач Су-27. На борту був один пілот, він загинув. За розслідування падіння винищувача взялося Державне бюро розслідувань. Процесуальне керівництво у справі веде Головна військова прокуратура.
У пілота, який загинув через падіння, залишилися дружина та донька. Він брав участь в АТО у 2014 році.