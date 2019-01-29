В ГБР рассказали подробности расследования трагедии СУ-27 в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В уголовном производстве по падению на Житомирщине самолета СУ-27 в ноябре прошлого года было выдвинуто и отрабатывается 5 версий. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Расследование уголовного производства по факту аварии Су-27 осуществляет центральный аппарат", - сказал он.
В этом производстве проведен большой объем следственных действий: около 100 допросов, около 20 обзоров предметов и документов, а также около 5 обзоров места происшествия, отметил Труба.
По его словам, в настоящее время в этом производстве продолжаются экспертизы, следственным путем проверяются выдвинутые версии трагедии.
"Всего в этом производстве было выдвинуто и отрабатывается 5 версий: первая - это технические неисправности самолета, вторая - нарушение правил организации и управления ответственными лицами полетов, третья - сложные погодные условия, четвертая - нарушение правил полетов, совершенное экипажем, и пятое - это террористический акт", - сообщил руководитель Бюро.
По словам главы ГБР, пока отрабатываются все версии.
"После проведения экспертиз мы сможем дать ответ на основной вопрос - какой была причина аварии", - добавил он.
Напомним, 15 декабря в Житомирской области при заходе на посадку на военный аэродром "Озерное" разбился истребитель Су-27. На борту был один пилот, он погиб. За расследование падения истребителя взялось Государственное бюро расследований. Процессуальное руководство по делу ведет Главная военная прокуратура.
У пилота, который погиб из-за падения, остались жена и дочь. Он принимал участие в АТО в 2014 году.