"Золотой глобус" Мэрилин Монро в США продали за рекордные 250 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Награда “Золотой глобус”, присужденная Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Мортенсон) в 1961 году как наиболее любимой зрителями актрисе, продана на аукционе в США за 250 тысяч долларов США. Как информировал в субботу аукционный дом Julien’s Auctions, это самая выручка, полученная за экземпляр данной награды, информирует УНН.
Торги личными вещами Монро проходили в Лос-Анджелесе в пятницу и субботу. Впервые с аукциона был продан черный автомобиль актрисы Ford Thunderbird 1956 года выпуска с откидным верхом. Машина ушла с молотка за 490 тысяч долларов, хотя оценивалась минимум в 500 тысяч долларов. Считается, что это был рождественский подарок деловому партнеру и фотографа исполнительницы Милтона Грина (1922-1985). Актриса стала обладательницей машины за полгода до выхода замуж за драматурга и прозаика Артура Миллера (1915-2005).
Монро владела авто в течение шести лет и наездила почти 50 тыс. км, а затем подарила его сыну своего учителя актерского мастерства Ли Страсберга (1901-1982) — 18-летнему Джону. Под капотом Ford, который развивал максимальную скорость более 180 км/ч, установленный V-образный восьмицилиндровый двигатель мощностью 225 лошадиных сил.
На торгах также реализованы такие лоты, как водительские права Монро в штате Коннектикут, выданные в 1957 году (10 тыс. долл.), серьги из горного хрусталя (10,2 тыс. долларов), экземпляр первого выпуска журнала Playboy с актрисой на обложке и с автографом владельца издания Хью Хефнера (32 тыс. долл.). Однако еще более высоким спросом пользовалась черная блузка из сатина, в которой Монро выступила на пресс-конференции в аэропорту Лос-Анджелеса в 1956 году, — 43,75 долларов.
В течение карьеры Монро (1926-1962) выполнила около 30 ролей в различных фильмах, последняя — женщина-фотограф в неоконченном фильме Джорджа Кьюкора “Что-то должно случиться” (1962). 5 августа 1962 Мэрилин Монро обнаружили мертвой, смерть наступила из-за передозировки барбитуратами, официальная версия смерти — самоубийство. Наряду с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном, Суперменом и Микки-Маусом считается одним из самых известных образов массовой культуры.
Как ранее информировал УНН, одно из первых инвалидных кресел британского астрофизика и популяризатора науки Стивена Хокинга (1942 — 2018), его докторская диссертация и коллекция научных наград оказались самыми дорогими лотами на торгах личными вещами ученого, которые завершил в четверг в Лондоне аукционный дом Christie’s.