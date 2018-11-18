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У США продали за рекордні 250 тисяч доларів "Золотий глобус" Мерилін Монро

У США продали за рекордні 250 тисяч доларів "Золотий глобус" Мерилін Монро

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Нагорода “Золотий глобус”, присуджена Мерилін Монро (справжнє ім’я: Норма Джин Мортенсон) у 1961 році як найбільш улюбленої глядачами акторці, продана на аукціоні в США за 250 тисяч доларів США. Як інформував у суботу аукціонний будинок Julien’s Auctions, це найбільша виручка, отримана за екземпляр даної нагороди, інформує УНН.

Торги особистими речами Монро проходили у Лос-Анджелесі в п’ятницю та суботу. Вперше з аукціону був проданий чорний автомобіль актриси Ford Thunderbird 1956 року випуску з відкидним верхом. Машина пішла з молотка за 490 тисяч доларів, хоча оцінювалася мінімум у 500 тисяч доларів. Вважається, що це був різдвяний подарунок ділового партнера і фотографа виконавиці Мілтона Гріна (1922-1985). Акторка стала володаркою шикарної машини за півроку до виходу заміж за драматурга та прозаїка Артура Міллера (1915-2005).

Монро володіла авто протягом шести років і наїздила майже 50 тис. км, а потім подарувала його синові свого вчителя акторської майстерності Лі Страсберга (1901-1982) — 18-річному Джону. Під капотом Ford, який розвивав максимальну швидкість понад 180 км/год, встановлений V-подібний восьмициліндровий двигун потужністю 225 кінських сил.

На торгах також реалізовані такі лоти, як водійські права Монро в штаті Коннектикут, видані в 1957 році (10 тис. дол.), сережки із гірського кришталю (10,2 тис. доларів), екземпляр першого випуску журналу Playboy з акторкою на обкладинці і з автографом власника видання Х’ю Хефнера (32 тис. дол.). Однак ще більш високим попитом користувалася чорна блузка з сатину, в якій Монро виступила на прес-конференції в аеропорту Лос-Анджелеса в 1956 році, — 43,75 доларів.

Протягом кар’єри Монро (1926-1962) виконала близько 30 ролей у різних фільмах, остання — жінка-фотограф у незакінченому фільмі Джорджа К’юкора “Щось має трапитися” (1962). 5 серпня 1962 року Мерилін Монро виявили мертвою, смерть настала через передозування барбітуратами, офіційна версія смерті — самогубство. Поряд з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном, Суперменом і Міккі-Маусом вважається одним із найбільш відомих образів масової культури.

Як раніше інформував УНН, одне з перших інвалідних крісел британського астрофізика та популяризатора науки Стівена Гокінга (1942 — 2018), його докторська дисертація і колекція наукових нагород виявилися найдорожчими лотами на торгах особистими речами вченого, які завершив у четвер у Лондоні аукціонний дім Christie’s.

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