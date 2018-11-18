У США продали за рекордні 250 тисяч доларів "Золотий глобус" Мерилін Монро

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Нагорода “Золотий глобус”, присуджена Мерилін Монро (справжнє ім’я: Норма Джин Мортенсон) у 1961 році як найбільш улюбленої глядачами акторці, продана на аукціоні в США за 250 тисяч доларів США. Як інформував у суботу аукціонний будинок Julien’s Auctions, це найбільша виручка, отримана за екземпляр даної нагороди, інформує УНН.