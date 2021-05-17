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В США поезд с опасными химикатами потерпел крушение. Власти эвакуировали население

Киев • УНН

 • 16360 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. На северо-западе штата Айова в США товарный поезд, который вез удобрения и нитрат аммония, сошел с рельсов. В результате аварии произошел сильный пожар и разлив химикатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

В США поезд с опасными химикатами потерпел крушение. Власти эвакуировали население

Детали

Авария произошла на окраине города Сибли с населением в 3000 человек, в воскресенье, около 14:00. Как отметила представитель железнодорожной компании Union Pacific Робин Тисвер, во время аварии с рельсов сошло около 47 вагонов, но из пассажиров поезда никто не пострадал.

Из-за взрыва Управление по чрезвычайным ситуациям округа Осеола эвакуировало из Сибли около 80 человек. В частности, в эвакуацию попал район, расположенный в пределах 8 км от места аварии. Красный Крест в Айове открыл центр для приема семей.

На месте аварии работают пожарные и экстренные службы.

Напомним

18 апреля четыре вагона поезда сошли с рельсов у города Тух на севере Египта. По данным Министерства здравоохранения Египта, ранения получили не менее 97 человек. О смертельных случаях не сообщалось.

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