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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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У США потяг з небезпечними хімікатами зазнав аварії. Влада евакуювала населення

Київ • УНН

 • 16360 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. На північному заході штату Айова в США товарний поїзд, який віз добрива і нітрат амонію, зійшов з рейок. У результаті аварії сталася сильна пожежа і розлив хімікатів. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

У США потяг з небезпечними хімікатами зазнав аварії. Влада евакуювала населення

Деталі

Аварія сталася на околиці міста Сіблі з населенням в 3 тисячі осіб, у неділю, близько 14:00. Як зазначила представник залізничної компанії Union Pacific Робін Тісвер, під час аварії з рейок зійшло близько 47 вагонів, але з пасажирів потягу ніхто не постраждав.

Через вибух Управління з надзвичайних ситуацій округу Осеола евакуювало з Сіблі близько 80 осіб. Зокрема, під евакуацію потрапив район, розташований у межах 8 км від місця аварії. Червоний Хрест в Айові відкрив центр для прийому сімей.

На місці аварії працюють пожежники і екстрені служби.

Нагадаємо

18 квітня чотири вагони поїзда зійшли з рейок біля міста Тух на півночі Єгипту. За даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, поранення отримали не менше 97 осіб. Про смертельні випадки не повідомлялося.

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