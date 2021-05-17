У США потяг з небезпечними хімікатами зазнав аварії. Влада евакуювала населення

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Аварія сталася на околиці міста Сіблі з населенням в 3 тисячі осіб, у неділю, близько 14:00. Як зазначила представник залізничної компанії Union Pacific Робін Тісвер, під час аварії з рейок зійшло близько 47 вагонів, але з пасажирів потягу ніхто не постраждав.

Через вибух Управління з надзвичайних ситуацій округу Осеола евакуювало з Сіблі близько 80 осіб. Зокрема, під евакуацію потрапив район, розташований у межах 8 км від місця аварії. Червоний Хрест в Айові відкрив центр для прийому сімей.

На місці аварії працюють пожежники і екстрені служби.

Нагадаємо

18 квітня чотири вагони поїзда зійшли з рейок біля міста Тух на півночі Єгипту. За даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, поранення отримали не менше 97 осіб. Про смертельні випадки не повідомлялося.



