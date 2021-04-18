Поезд сошел с рельсов в Египте: около сотни пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Четыре вагона поезда сошли с рельсов в воскресенье около города Тух в Кальюбии на севере Египта. Об этом со ссылкой на национальное управление железных дорог Египта сообщает издание Ahram, передает УНН.
Детали
По данным властей, 4 вагона поезда сошли с рельсов на въезде на станцию Сандахур недалеко от города Тух в 13:45 по местному времени.
Управление железных дорог заявило, что в настоящее время расследует аварию, чтобы определить ее причину. Машинист поезда и его помощник, а также 8 других должностных лиц были задержаны силами безопасности в ожидании расследования. Прокуратура также сообщила, что приступила к расследованию происшествия.
Министерство здравоохранения Египта заявило, что, по сообщениям, ранения получили не менее 97 человек. О смертельных случаях не сообщалось.
Министерство объявило, что направило 58 машин скорой помощи для доставки раненых в три больницы в этом районе.
Добавим
26 марта в Египте по меньшей мере 19 человек погибли в результате столкновения двух поездов.
Железнодорожные аварии в Египте происходят почти каждую неделю. Это вызвано сильной изношенностью подвижного состава и устаревшими системами контроля за движением поездов.