Катастрофа на залізниці у Єгипті: загиблих виявилося менше

Деталі

Напередодні чиновники повідомляли про 32 загиблих. Але у суботу, 27 березня, міністерка охорони здоров’я Єгипту Хала Зід заявила, що після розслідування було виявлено 19 загиблих. Коментуючи таку різницю у кількості, вона пояснила, що раніше до числа загиблих були віднесені постраждалі в результаті аварії люди, які перебували у непритомному стані. Вона також додала, що загальна кількість постраждалих в результаті катастрофи збільшилася з попередніх 165 до 185 осіб.

Контекст

Як повідомлялося, у Єгипті на південь від столиці країни Каїра у п’ятницю зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті зіткнення кілька вагонів зійшли з колії. За даними державного залізничного управління Єгипту, один з потягів здійснив раптову зупинку після того, як невідомі пасажири “активували аварійні гальма в декількох вагонах”. Після цього у нього врізався інший поїзд.

Залізничні аварії у Єгипті відбуваються майже щотижня. Це викликано сильною зношеністю рухомого складу і застарілими системами контролю за рухом поїздів.